Лучевников поделился ожиданиями от решающего матча между «Ак Барсом» и ЦСКА

Защитник «Ак Барса» Константин Лучевников высказался о победе над ЦСКА (3:0) в шестом матче финальной серии Кубка Гагарина и поделился ожиданиями от решающего матча.

«Мы действовали по плану, соблюдали установку тренера. Понимали, насколько игра важная, знали, что нужно ошибаться поменьше. Галимов — красавец, я верил до последнего, что он должен сказать свое слово в этой серии. Со второго периода понимали, что ЦСКА будет мощно прессинговать. Мы старались изо всех сил. Блокировали броски, где-то попроще действовали, играли по счету. Волнительно было в такой важный момент, в концовке матча получить удаление. Очень переживал. Но ребята молодцы, что выстояли. По поводу психологического преимущества «Ак Барса» вообще ничего не могу сказать, потому что я не играл седьмые матчи на такой стадии плей-офф. Мне кажется, что в седьмом матче все обнуляется. Отдельная игра, в которой победитель получает все. Мои эмоции от финальной серии — это и волнение, и адреналин, запредельный настрой на каждый момент, концентрация. Я стараюсь ценить этот момент, ведь, возможно, в карьере больше такое не повторится», — приводит слова Лучевникова Metaratings.ru.

Счет в серии стал равный — 3-3. Решающий, седьмой, матч состоится в субботу, 29 апреля, в Казани. Начало — в 17:00 по московскому времени.