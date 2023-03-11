Лучевников: «Против «Нефтехимика» вся серия получилась боевой»

Защитник «Ак Барса» Константин Лучевников высказался о выходе своей команды в полуфинал Западной конференции Кубка Гагарина.

В шестом матче серии казанская команда переиграла «Нефтехимик» со счетом 4:2.

«Очень боевая игра. Хорошо, что сравняли сразу же после пропущенного гола в начале. Знали, что «Нефтехимику» нечего терять, что будет непросто. Да и вся серия получилась боевой. Команда очень молодая, быстрая, боевая. Поэтому было непросто. Но мы нашли в себе силы. Ключевая ли это игра? На сегодня да. «Нефтехимик» очень активно начинает. Мы немножко добавляли постепенно и дожимали в конце матча», — приводит слова Лучевникова Metaratings.ru.

Первой командой, которая прошла в 1/2 финала конференции Кубка Гагарина, стал ярославский «Локомотив», одолевший «Витязь» со счетом 4-1 в серии.