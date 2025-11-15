Лучшие бомбардиры сезона КХЛ на 14 ноября: Спронг поднялся на 6-е место

Сегодня, 01:24
В пятницу, 14 ноября, прошел очередной игровой день FONBET Чемпионата КХЛ.
Нападающий «Металлурга» Владимир Ткачев с 33 (6+27) очками продолжает возглавлять список лучших бомбардиров сезона.
Нападающий ЦСКА Даниэль Спронг в матче с «Нефтехимиком» (2:3) реализовал большинство и с 27 (11 + 16) очками вышел на 6-е место.
Лучшие бомбардиры сезона КХЛ на 14 ноября 2025 года
1. Владимир Ткачев («Металлург») — 33 (6 + 27) очка в 26 матчах
2. Роман Канцеров («Металлург») — 29 (17 + 12) очков в 26 матчах
3. Сэм Энас («Динамо» Мн) — 28 (14 + 14) очков в 24 матчах
4. Константин Окулов («Авангард») — 28 (11 + 17) очков в 25 матчах
5. Дмитрий Силантьев («Металлург») — 27 (12 + 15) очков в 26 матчах
6. Даниэль Спронг (ЦСКА) — 27 (11 + 16) очков в 23 матчах
7. Джош Ливо («Трактор») — 27 (10 + 17) очков в 24 матчах
8. Александр Радулов («Локомотив») — 25 (12 + 13) очков в 25 матчах
9. Эндрю Потуральски («Авангард») — 25 (9 + 16) очков в 25 матчах
10. Виталий Пинчук («Динамо» Мн) — 24 (10 + 14) очка в 24 матчах