Лучшие бомбардиры сезона КХЛ на 14 ноября: Спронг поднялся на 6-е место

В пятницу, 14 ноября, прошел очередной игровой день FONBET Чемпионата КХЛ.

Нападающий «Металлурга» Владимир Ткачев с 33 (6+27) очками продолжает возглавлять список лучших бомбардиров сезона.

Нападающий ЦСКА Даниэль Спронг в матче с «Нефтехимиком» (2:3) реализовал большинство и с 27 (11 + 16) очками вышел на 6-е место.

Лучшие бомбардиры сезона КХЛ на 14 ноября 2025 года

1. Владимир Ткачев («Металлург») — 33 (6 + 27) очка в 26 матчах

2. Роман Канцеров («Металлург») — 29 (17 + 12) очков в 26 матчах

3. Сэм Энас («Динамо» Мн) — 28 (14 + 14) очков в 24 матчах

4. Константин Окулов («Авангард») — 28 (11 + 17) очков в 25 матчах

5. Дмитрий Силантьев («Металлург») — 27 (12 + 15) очков в 26 матчах

6. Даниэль Спронг (ЦСКА) — 27 (11 + 16) очков в 23 матчах

7. Джош Ливо («Трактор») — 27 (10 + 17) очков в 24 матчах

8. Александр Радулов («Локомотив») — 25 (12 + 13) очков в 25 матчах

9. Эндрю Потуральски («Авангард») — 25 (9 + 16) очков в 25 матчах

10. Виталий Пинчук («Динамо» Мн) — 24 (10 + 14) очка в 24 матчах