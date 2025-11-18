Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

FONBET Чемпионат КХЛ. Новости

Таблицы
Календарь
Статистика
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

18 ноября, 23:16

Лучшие бомбардиры КХЛ на 18 ноября: Ткачев опережает Энаса и Канцерова на 5 очков

Игнат Заздравин
Корреспондент

Нападающий «Металлурга» Владимир Ткачев продолжает лидировать в гонке бомбардиров FONBET Чемпионата КХЛ-2025/26.

30-летний форвард отметился голевой передачей в матче против «Трактора» (4:3). На его счету 36 (7+29) очков в 28 матчах.

Второе место в гонке бомбардиров занимает нападающий минского «Динамо» Сэм Энас — 31 (16+15) очко в 27 играх. Третье — еще один форвард «Металлурга» Роман Канцеров с 31 (18+13) очком в 28 матчах.

Лучшие бомбардиры сезона КХЛ на 18 ноября 2025 года

1. Владимир Ткачев («Металлург») — 36 (7 + 29) очка в 28 матчах

2. Сэм Энас («Динамо» Мн) — 31 (16 + 15) очков в 27 матчах

3. Роман Канцеров («Металлург») — 31 (18 + 13) очков в 28 матчах

4. Джош Ливо («Трактор») — 30 (11 + 19) очков в 26 матчах

5. Даниэль Спронг (ЦСКА) — 29 (12 + 17) очков в 26 матчах

6. Константин Окулов («Авангард») — 29 (11 + 18) очков в 27 матчах

7. Виталий Пинчук («Динамо» Мн) — 27 (13 + 14) очка в 27 матчах

8. Александр Радулов («Локомотив») — 27 (13 + 14) очков в 27 матчах

9. Эндрю Потуральски («Авангард») — 27 (11 + 16) очков в 27 матчах

10. Дмитрий Силантьев («Металлург») — 26 (11 + 15) очков в 26 матчах

Telegram Дзен Max
Владимир Ткачев (Металлург Мг)
Хоккей
КХЛ
Читайте также
Экс-владелец «Спартака» приобрел виллу во Франции за $87 млн
ЦАХАЛ нанесла удар по полигону ХАМАС на юге Ливана
СМИ узнали о планах Фидана сообщить России итоги визита Зеленского
Пропавшая в Бермудском треугольнике яхтсменка из Франции вышла на связь
Рафинья превращается в Винисиуса и все еще зол из-за «Золотого мяча». Но его можно понять
Шахину уже звонили, Шварца уволили в США. Список тренеров, которые могут сменить Карпина в «Динамо»
Популярное видео
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя