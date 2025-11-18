Лучшие бомбардиры КХЛ на 18 ноября: Ткачев опережает Энаса и Канцерова на 5 очков

Нападающий «Металлурга» Владимир Ткачев продолжает лидировать в гонке бомбардиров FONBET Чемпионата КХЛ-2025/26.

30-летний форвард отметился голевой передачей в матче против «Трактора» (4:3). На его счету 36 (7+29) очков в 28 матчах.

Второе место в гонке бомбардиров занимает нападающий минского «Динамо» Сэм Энас — 31 (16+15) очко в 27 играх. Третье — еще один форвард «Металлурга» Роман Канцеров с 31 (18+13) очком в 28 матчах.

Лучшие бомбардиры сезона КХЛ на 18 ноября 2025 года

1. Владимир Ткачев («Металлург») — 36 (7 + 29) очка в 28 матчах

2. Сэм Энас («Динамо» Мн) — 31 (16 + 15) очков в 27 матчах

3. Роман Канцеров («Металлург») — 31 (18 + 13) очков в 28 матчах

4. Джош Ливо («Трактор») — 30 (11 + 19) очков в 26 матчах

5. Даниэль Спронг (ЦСКА) — 29 (12 + 17) очков в 26 матчах

6. Константин Окулов («Авангард») — 29 (11 + 18) очков в 27 матчах

7. Виталий Пинчук («Динамо» Мн) — 27 (13 + 14) очка в 27 матчах

8. Александр Радулов («Локомотив») — 27 (13 + 14) очков в 27 матчах

9. Эндрю Потуральски («Авангард») — 27 (11 + 16) очков в 27 матчах

10. Дмитрий Силантьев («Металлург») — 26 (11 + 15) очков в 26 матчах