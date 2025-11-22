Лучшие бомбардиры КХЛ на 21 ноября: Ткачев опережает Канцерова, Энаса и Ливо на 6 очков

Нападающий «Металлурга» Владимир Ткачев продолжает лидировать в гонке бомбардиров FONBET Чемпионата КХЛ-2025/26. В активе 30-летнего хоккеиста 38 (7+31) очков в 29 матчах FONBET Чемпионата КХЛ. С 32 очками его преследуют одноклубник Роман Канцеров, форвард минского «Динамо» Сэм Энас и нападающий «Трактора» Джош Ливо. Лучшие бомбардиры сезона КХЛ на 21 ноября 2025 года 1. Владимир Ткачев («Металлург») — 38 (7 + 31) очка в 29 матчах 2. Джош Ливо («Трактор») — 32 (12 + 20) очков в 27 матчах 3. Сэм Энас («Динамо» Мн) — 32 (17 + 15) очков в 28 матчах 4. Роман Канцеров («Металлург») — 32 (19 + 13) очков в 28 матчах 5. Даниэль Спронг (ЦСКА) — 29 (12 + 17) очков в 27 матчах 6. Константин Окулов («Авангард») — 29 (11 + 18) очков в 27 матчах 7. Виталий Пинчук («Динамо» Мн) — 28 (13 + 15) очка в 28 матчах 8. Александр Радулов («Локомотив») — 28 (13 + 15) очков в 28 матчах 9. Эндрю Потуральски («Авангард») — 27 (11 + 16) очков в 27 матчах 10. Дмитрий Силантьев («Металлург») — 26 (11 + 15) очков в 26 матчах