Сегодня, 00:08

Лучшие снайперы сезона КХЛ на 14 ноября: Канцеров с 17 голами возглавляет список

Евгений Козинов
Корреспондент

В пятницу, 14 ноября, прошел очередной игровой день FONBET Чемпионата КХЛ.

Форвард магнитогорского «Металлурга» Роман Канцеров с 17 заброшенными шайбами продолжает возглавлять список лучших снайперов сезона.

Второе и третье места занимают Сэм Энас из минского «Динамо» и Руслан Абросимов из «Северстали», оба забили по 14 голов.

Лучшие снайперы сезона КХЛ на 14 ноября 2025 года

1. Роман Канцеров («Металлург») — 17 голов в 26 матчах

2. Сэм Энас («Динамо» Мн) — 14 голов в 24 матчах

3. Руслан Абросимов («Северсталь») — 14 голов в 25 матчах

4. Михаил Григоренко («Трактор») — 12 голов в 21 матче

5. Александр Радулов («Локомотив») — 12 голов в 25 матчах

6. Никита Коростелев («Спартак») — 12 голов в 25 матчах

7. Дмитрий Силантьев («Металлург») — 12 голов в 26 матчах

8. Андрей Белозеров («Нефтехимик») — 12 голов в 26 матчах

9. Даниэль Спронг (ЦСКА) — 11 голов в 22 матчах

10. Константин Окулов («Авангард») — 11 голов в 25 матчах

