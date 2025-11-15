Лучшие снайперы сезона КХЛ на 14 ноября: Канцеров с 17 голами возглавляет список

Сегодня, 00:08
В пятницу, 14 ноября, прошел очередной игровой день FONBET Чемпионата КХЛ.
Форвард магнитогорского «Металлурга» Роман Канцеров с 17 заброшенными шайбами продолжает возглавлять список лучших снайперов сезона.
Второе и третье места занимают Сэм Энас из минского «Динамо» и Руслан Абросимов из «Северстали», оба забили по 14 голов.
1. Роман Канцеров («Металлург») — 17 голов в 26 матчах
2. Сэм Энас («Динамо» Мн) — 14 голов в 24 матчах
3. Руслан Абросимов («Северсталь») — 14 голов в 25 матчах
4. Михаил Григоренко («Трактор») — 12 голов в 21 матче
5. Александр Радулов («Локомотив») — 12 голов в 25 матчах
6. Никита Коростелев («Спартак») — 12 голов в 25 матчах
7. Дмитрий Силантьев («Металлург») — 12 голов в 26 матчах
8. Андрей Белозеров («Нефтехимик») — 12 голов в 26 матчах
9. Даниэль Спронг (ЦСКА) — 11 голов в 22 матчах
10. Константин Окулов («Авангард») — 11 голов в 25 матчах