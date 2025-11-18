Лучшие снайперы КХЛ на 18 ноября: Канцеров сохраняет лидерство

18 ноября, 23:33
Нападающий «Металлурга» Роман Канцеров продолжает лидировать в гонке снайперов FONBET Чемпионата КХЛ-2025/26.
18 ноября Канцеров отметился голом в матче против «Трактора» (4:3). Теперь на его счету 18 шайб в 28 матчах.
Второе место с 16 голами в 27 играх занимает Сэм Энас из минского «Динамо». Третьим идет форвард «Северстали» Руслан Абросимов — 15 шайб в 28 встречах.
Лучшие снайперы сезона КХЛ на 18 ноября 2025 года
1. Роман Канцеров («Металлург») — 18 голов в 28 матчах
2. Сэм Энас («Динамо», Минск) — 16 голов в 27 матчах
3. Руслан Абросимов («Северсталь») — 15 голов в 28 матчах
4. Михаил Григоренко («Трактор») — 13 голов в 23 матчах
5. Александр Радулов («Локомотив») — 13 голов в 27 матчах
6. Виталий Пинчук («Динамо», Минск) — 13 голов в 27 матчах
7. Евгений Митякин («Нефтехимик») — 13 голов в 29 матчах
8. Даниэль Спронг (ЦСКА) — 12 голов в 26 матчах
9. Никита Коростелев («Спартак») — 12 голов в 27 матчах
10. Максим Шалунов («Локомотив») — 12 голов в 28 матчах
11. Андрей Белозеров («Нефтехимик») — 12 голов в 29 матчах