18 ноября, 23:33

Лучшие снайперы КХЛ на 18 ноября: Канцеров сохраняет лидерство

Игнат Заздравин
Корреспондент

Нападающий «Металлурга» Роман Канцеров продолжает лидировать в гонке снайперов FONBET Чемпионата КХЛ-2025/26.

18 ноября Канцеров отметился голом в матче против «Трактора» (4:3). Теперь на его счету 18 шайб в 28 матчах.

Второе место с 16 голами в 27 играх занимает Сэм Энас из минского «Динамо». Третьим идет форвард «Северстали» Руслан Абросимов — 15 шайб в 28 встречах.

Лучшие снайперы сезона КХЛ на 18 ноября 2025 года

1. Роман Канцеров («Металлург») — 18 голов в 28 матчах

2. Сэм Энас («Динамо», Минск) — 16 голов в 27 матчах

3. Руслан Абросимов («Северсталь») — 15 голов в 28 матчах

4. Михаил Григоренко («Трактор») — 13 голов в 23 матчах

5. Александр Радулов («Локомотив») — 13 голов в 27 матчах

6. Виталий Пинчук («Динамо», Минск) — 13 голов в 27 матчах

7. Евгений Митякин («Нефтехимик») — 13 голов в 29 матчах

8. Даниэль Спронг (ЦСКА) — 12 голов в 26 матчах

9. Никита Коростелев («Спартак») — 12 голов в 27 матчах

10. Максим Шалунов («Локомотив») — 12 голов в 28 матчах

11. Андрей Белозеров («Нефтехимик») — 12 голов в 29 матчах

