Сегодня, 00:39

Лучшие снайперы КХЛ на 21 ноября: Канцеров сохраняет лидерство

Игнат Заздравин
Корреспондент

Нападающий «Металлурга» Роман Канцеров продолжает лидировать в гонке снайперов FONBET Чемпионата КХЛ-2025/26.

В активе 30-летнего хоккеиста 38 (7+31) очков в 29 матчах FONBET Чемпионата КХЛ. С 32 очками его преследуют одноклубник Роман Канцеров, форвард минского «Динамо» Сэм Энас и нападающий «Трактора» Джош Ливо.

Лучшие снайперы сезона КХЛ на 21 ноября 2025 года

1. Роман Канцеров («Металлург») — 19 голов в 29 матчах

2. Сэм Энас («Динамо», Минск) — 17 голов в 28 матчах

3. Руслан Абросимов («Северсталь») — 15 голов в 29 матчах

4. Евгений Митякин («Нефтехимик») — 14 голов в 30 матчах

5. Михаил Григоренко («Трактор») — 13 голов в 23 матчах

6. Ник Меркли («Шанхай Дрэгонс») — 13 голов в 27 матчах

7. Александр Радулов («Локомотив») — 13 голов в 28 матчах

8. Виталий Пинчук («Динамо», Минск) — 13 голов в 28 матчах

9. Максим Шалунов («Локомотив») — 13 голов в 29 матчах

10. Джош Ливо («Трактор») — 12 голов в 27 матчах

11. Даниэль Спронг (ЦСКА) — 12 голов в 27 матчах

12. Никита Коростелев («Спартак») — 12 голов в 28 матчах

13. Егор Сурин («Локомотив») — 12 голов в 29 матчах

14. Андрей Белозеров («Нефтехимик») — 12 голов в 30 матчах

