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Сегодня, 11:51

Лучший бомбардир «Спартака» прошлого сезона Голдобин продлил контракт с клубом

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Нападающий «Спартака» Николай Голдобин продлил контракт с клубом, сообщил агент игрока Сергей Исаков.

«Он продлил контракт до 2026 года. Пора «Спартаку» брать кубок», — приводит слова Исакова ТАСС.

28-летний Голдобин в 67 матчах регулярного чемпионата забросил 36 шайб и отдал 42 результативные передачи. В плей-офф КХЛ форвард набрал 9 (3+6) очков за 11 игр.

В Кубке Гагарина команда Алексея Жамнова дошла до четвертьфинала, уступив будущему триумфатору турнира — магнитогорскому «Металлургу» (2-4) в серии до четырех побед.

Источник: ТАСС
Николай Голдобин
Хоккей
КХЛ
ХК Спартак (Москва)
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