Лучший бомбардир «Торпедо» Кручинин заявлен на матч со «Спартаком» как официальное лицо

Как стало известно «СЭ», лучший бомбардир «Торпедо» Алексей Кручинин, продолжающий восстанавливаться от повреждения, заявлен на домашний матч КХЛ с московским «Спартаком» в качестве официального представителя и имеет право находиться на скамейке нижегородцев на протяжении всей игры.

Ранее хоккеист был внесен в официальный список травмированных.

В текущем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги российский нападающий принял участие в 60 встречах, в которых забросил 15 шайб и отдал 37 результативных передач, суммарно записав на свой счет 52 очка.