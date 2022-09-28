Лучший снайпер «Торпедо» рассказал, почему у него не получилось заиграть в «Тампе»

Нападающий «Торпедо» Денис Ян в интервью «СЭ» рассказал, почему так и не сыграл за основу «Тампы», выбравшей его в третьем раунде на драфте НХЛ 2015 года.

— Что у тебя надломилось при переходе из молодежного хоккея во взрослый? Все-таки выбор в третьем раунде предполагал, что у тебя вполне неплохой потенциал для НХЛ.

— Номер на драфте ничего не значит. В первом раунде тебе дадут большой шанс. А если ты из второго или седьмого, то особой разницы нет. Считаю, что путь в НХЛ для меня еще не закрыт. Все впереди. Пока стараюсь становиться лучше и фокусироваться на этом сезоне. Посмотрим, что меня ждет дальше.

— Согласен, что попал на драфте в не самую удачную систему? Все-таки «Тампа» к тому времени считалась максимально «упакованным» контендером.

— Соглашусь, попал как раз в то время, как «Тампа» шла за Кубком Стэнли. Пробиться туда было тяжело. Конечно, это большой фактор. Но это не оправдание тому, что я так и не сыграл в НХЛ.

— За три с половиной сезона в системе «Тампы» ты хоть раз был близок к дебюту в НХЛ?

— Честно говоря, не знаю, был ли близок. Может быть, вызов и был где-то рядом. Просто я этого не знал. Точно ответить не могу. Может быть, внутри где-то и чувствовал возможный вызов.