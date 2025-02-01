Лутцев рассказал, в чем Кубок Вызова лучше Матча звезд КХЛ

Сегодня, 11:20
Нападающий системы «Локомотива» Роман Лутцев ответил на вопрос, чем Кубок вызова лучше Матча звезд КХЛ.
«Матч звезд КХЛ больше шоу для зрителей. Кубок Вызова тоже, но тут присутствует агрессия в матчах, борьба. Тут люди пытаются выигрывать и доказывать. Как в матче настоящей регулярки, все стараются на максимум.
Чем можно удивить на Кубке Вызова? Я думаю, что здесь собрались одни из самых мастеровитых людей лиги и можно показать какую-нибудь химию интересную на льду, передачи, тактику. Может, договорюсь с кем-нибудь празднование интересное сделать», — сказал Лутцев legalbet.ru.
Кубок Вызова 2025 проходит, 1 февраля, в Новосибирске на «Сибирь-Арене». 8 и 9 февраля Новосибирск также примет Матч звезд КХЛ.