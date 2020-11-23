Лямся: «Воробьев в звене с Сошниковым — один из вариантов для «Салавата»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Лямся подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Барыса» (4:1).

— Ключевой фактор сегодня — наши бригады меньшинства и большинства, они сыграли превосходно, — приводит слова Лямся официальный сайт КХЛ. — Хочу отметить игру нашего вратаря Юхи Метсолы, который хорошо действовал на последнем рубеже. Сейчас такой период чемпионата, когда игрокам достаточно непросто находить энергию, однако нам сегодня это удалось, и счет 4:1 говорит сам за себя.

Нет ли желания после сегодняшнего матча попробовать Воробьева вместе с Сошниковым? Конечно, это один из вариантов для нас. В течение сезона почему бы к нему не прийти?

В течение сезона наша игра улучшается, ребята понимают систему и придерживаются того плана, который мы им даем. Игроки успешно реализуют его на льду.