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Сегодня, 14:15

Олимпийская чемпионка Егорова: «Судейский беспредел в отношении СКА надо прекращать»

Дарья Алексеева
Корреспондент
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Шестикратная олимпийская чемпионка по лыжному спорту Любовь Егорова в разговоре с «СЭ» заявила, что хочет присоединиться к письму ветеранов петербургского СКА о проблемах с судейством в КХЛ.

«Слежу за хоккейными баталиями и часто хожу на домашние матчи СКА. Это уже мой ритуал. Слежу и за выездными матчами по телевизору. Инцидент, который произошел в матче с «Металлургом», вопиющий. Поддерживаю письмо ветеранов хоккейного СКА, ведь я тоже ветеран СКА. По времени я дольше всего выступала за Спортивный клуб армии. Всегда буду поддерживать СКА и болеть за него в любой ситуации. Почему-то такие судейские ошибки не в первый раз происходят с петербургскими армейцами? Этот судейский беспредел был на протяжении прошлого сезона, случался он и в предыдущих чемпионатах. Надо это прекращать», — сказала Егорова «СЭ».

Также Егорова рассказала о земляках, которые добились в СКА высоких результатов.

«Кстати, сейчас в СКА играет мой земляк из города Северска Томской области — Захар Бардаков. Я особенно болею за него. Провела всю юность и молодость в Северске. А еще недавно мне звонил папа нынешнего тренера «Северстали» Андрея Козырева — он немножко хвастался, что его сын стал таким хорошим тренером. Их семья тоже из Северска — рада, что так много моих земляков добиваются хороших результатов и в зимних, и в летних видах спорта», — добавила Егорова.

Ранее совет ветеранов СКА обратился с жалобой к президенту РФ Владимиру Путину. По мнению совета ветеранов клуба, в действиях судей нет системы, а нарушения решают судьбы матчей. Также в письме сказано, что непрофессиональная работа арбитров вредит российскому хоккею.

ХК СКА
Любовь Егорова
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