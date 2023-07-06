Любушкин: «В КХЛ с этим плотным календарем будет немного сложнее, чем в НХЛ»

Российский защитник «Баффало» Илья Любушкин считает, что увеличение числа матчей в регулярном чемпионате КХЛ до 68 сделало сезон для игроков сложнее, чем в НХЛ.

«Думаю, в КХЛ с этим плотным календарем будет немного сложнее. Притом что в НХЛ вообще по 82 матча за регулярку мы играем. Но в США и Канаде все-таки перелеты не такие длинные, как в России. Ребята больше летают, устают и дольше восстанавливаются. Плюс в НХЛ более отработанная система, когда после игры мы собрались, заехали сразу в аэропорт и через час вылетели. А в КХЛ выезжаешь с матча, прибываешь в аэропорт, там проходишь досмотр, грузишь баулы в багаж. Теряешь на этом два-три часа. А потом еще летишь. Прилетаешь, когда уже ночь. И это не считая ситуации, когда есть разница во времени с городом, в который летишь. В НХЛ с этим попроще. Какой самый длинный там перелет? Пять часов, если лететь от Нью-Йорка до Ванкувера или Сиэтла», — цитируют «Известия» Любушкина.

29-летний россиянин в сезоне-2022/23 сыграл в 68 матчах регулярного чемпионата НХЛ и набрал 14 (2+12) очков.