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Сегодня, 20:15

Глава ИИХФ назвал умышленным выступление Федотова в КХЛ: «Считаем это в корне неприемлемым»

Глава ИИХФ уличил ФХР, КХЛ и Федотова в умышленном разрешении голкиперу выступать в соревнованиях
Микеле Антонов
Корреспондент
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Президент Международной федерации хоккея на льду (ИИХФ) Люк Тардиф в разговоре с корреспондентом «СЭ» ответил на вопрос о времени рассмотрения дела вратаря ЦСКА Ивана Федотова.

«ФХР, КХЛ, а также сам Иван Федотов не выполнили правила международных трансферов ИИХФ и не соблюдали фундаментальный универсальный закон о заключении контрактов. Они умышленно разрешили отстраненному игроку выступать в соревнованиях. Мы придерживаемся другого мнения и считаем это в корне неприемлемым. Однако в то же время мы не торопимся. Поэтому на дело Федотова будет потрачено столько времени, сколько потребуется. ИИХФ твердо намерена обеспечить соблюдение фундаментальных принципов. Есть ли спешка в вопросе возвращения россиян на международные соревнования? Предпочитаю не комментировать», — сказал Тардиф «СЭ».

В августе ИИХФ дисквалифицировала голкипера до 1 января 2024 года. Прошлым летом он подписал контракт с «Филадельфией», но пропустил сезон из-за службы в ВС РФ, а летом 2023-го заключил соглашение с ЦСКА. ИИХФ постановила, что Федотов нарушил правила переходов между лигами, подписав два контракта.

Иван Федотов
КХЛ
ХК ЦСКА (Москва)
Люк Тардиф
ФХР
2
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