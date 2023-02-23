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Сегодня, 12:54

«Магнитка» фаворит в борьбе за Аликина

Михаил Зислис
Обозреватель
Евгений Аликин.
Фото ХК «Амур»
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Как стало известно «СЭ», несколько клубов Восточной и Западной конференции заинтересованы в подписании вратаря «Амура» Евгения Аликина. Он станет неограниченно свободным агентом по окончании нынешнего сезона.

Фаворитом в борьбе за голкипера является «Металлург». Помимо «Магнитки» в списке претендентов «Авангард», «Салават Юлаев», «Трактор» и «Спартак».

В нынешнем сезоне 28-летний Аликин провел 39 матчей, в том числе 5 без пропущенных шайб. Его коэффициент надежности составляет 2,03 при 93,7 процента отраженных бросков.

ХК Амур
ХК Металлург (Магнитогорск)
Евгений Аликин
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