«Магнитка» фаворит в борьбе за Аликина

Как стало известно «СЭ», несколько клубов Восточной и Западной конференции заинтересованы в подписании вратаря «Амура» Евгения Аликина. Он станет неограниченно свободным агентом по окончании нынешнего сезона.

Фаворитом в борьбе за голкипера является «Металлург». Помимо «Магнитки» в списке претендентов «Авангард», «Салават Юлаев», «Трактор» и «Спартак».

В нынешнем сезоне 28-летний Аликин провел 39 матчей, в том числе 5 без пропущенных шайб. Его коэффициент надежности составляет 2,03 при 93,7 процента отраженных бросков.