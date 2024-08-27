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Сегодня, 11:30

«Магнитка» — «Нефтехимик»: смотреть трансляцию матча Мемориала Ромазана

«Магнитка» сыграет с «Нефтехимиком» в Мемориале Ромазана 27 августа
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Никита Хлыстов (ХК «Нефтехимик»).
Фото ХК «Нефтехимик»
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«Магнитка» сыграет с «Нефтехимиком» в товарищеском матче Мемориала Ромазана во вторник, 27 августа. Встреча состоится на льду «Арены-Металлург» в Магнитогорске и начнется в 13.00 по московскому времени.

В прямом эфире трансляцию можно смотреть на магнитогорском телеканале ТВ ИН. Начало эфира — в 14.55 по местному времени.

33-й розыгрыш Мемориала Ромазана в рамках предсезонной подготовки клубов КХЛ состоится с 27 по 30 августа. Участники: «Металлург», «Салават Юлаев», «Нефтехимик» и «Магнитка» (фарм-клуб «Металлурга»).

Расписание Мемориала Ромазана доступно на нашем сайте.

Предсезонный турнир посвящен памяти директора Магнитогорского металлургического комбината Ивана Ромазана. Соревнования проводятся с 1992 года после выхода «Металлурга» в Высший дивизион чемпионата России.

Хоккей
ХК Нефтехимик
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