«Магнитка» обменяет права на защитника Николаева в «Адмирал»

Как стало известно «СЭ», «Магнитка» обменяет права на защитника Илью Николаева в «Адмирал». Взамен магнитогорцы получат права на белорусского защитника Данилу Паливко.

21-летний Николаев — выпускник магнитогорской школы хоккея. В сезоне-2016/17 дебютировал за «Металлург» U-16. С сезона-2018/19 он стал игроком «Стальных Лисов», где провел 2 сезона и отметился 6 передачами за 82 встречи.

Поливко в этом сезоне выступал за команду «Неман Гродно», он провел 65 матчей и набрал 15 (6+9) очков. Права на 21-летнего игрока принадлежат «Адмиралу».