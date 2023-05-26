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Сегодня, 19:34

«Магнитка» обменяет права на защитника Николаева в «Адмирал»

Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
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Как стало известно «СЭ», «Магнитка» обменяет права на защитника Илью Николаева в «Адмирал». Взамен магнитогорцы получат права на белорусского защитника Данилу Паливко.

21-летний Николаев — выпускник магнитогорской школы хоккея. В сезоне-2016/17 дебютировал за «Металлург» U-16. С сезона-2018/19 он стал игроком «Стальных Лисов», где провел 2 сезона и отметился 6 передачами за 82 встречи.

Поливко в этом сезоне выступал за команду «Неман Гродно», он провел 65 матчей и набрал 15 (6+9) очков. Права на 21-летнего игрока принадлежат «Адмиралу».

КХЛ
ХК Адмирал
ХК Металлург (Магнитогорск)
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