Макеев: «Еще в плей-офф я начал понимать, что «Автомобилист» не продлит со мной контракт»

Бывший нападающий «Автомобилиста» Алексей Макеев рассказал о том, как узнал о решении екатеринбургского клуба не продлевать с ним контракт.

«Я начал понимать это еще во время плей-офф. До его начала были одни разговоры, а потом другие. Все играли в молчанку, не разговаривали со мной, так что мне пришлось подойти самому. Мне сообщили, что тренерский штаб может не оставить меня в составе, так что я был к этому готов», — цитирует Макеева Metaratings.ru.

В прошедшем сезоне регулярного чемпионата КХЛ Макеев сыграл в 67 матчах за «Автомобилист», в которых забросил 15 шайб и отдал 16 результативных передач. В плей-офф на его счету 17 игр и 11 (5+6) очков.