Макеев оформил самый быстрый хет-трик в истории «Автомобилиста»

«Автомобилист» играет в гостях против «Сибири» в регулярном чемпионате КХЛ. В составе екатеринбуржцев три шайбы за период забросил нападающий Алексей Макеев.

31-летний хоккеист забросил три шайбы за 7 минут и 20 секунд — это самый быстрый хет-трик «Автомобилиста» в КХЛ. Предыдущий рекорд принадлежал Анатолию Голышеву — 17 минут и 45 секунд.

Эти три шайбы — первые для Макеева в нынешнем сезоне чемпионата КХЛ.