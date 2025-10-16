Видео
16 октября, 02:37

Березкин: «Матч с ЦСКА был принципиален для «Локомотива»

Евгений Козинов
Корреспондент

Нападающий «Локомотива» Максим Березкин прокомментировал победу над ЦСКА (4:1) в матче FONBET чемпионата КХЛ.

«Сегодня делали правильные вещи на площадке, поэтому и победили. Специально к первому периоду не готовились, потому что готовились в целом к матчу. Вы прекрасно знаете, какое у нас отношение к ЦСКА. Важно было победить. Матч был принципиален для нас. Хорошо, что все закончилось победой», — цитирует пресс-служба лиги Березкина.

«Локомотив» с 22 очками в 16 играх лидирует в Западной конференции. ЦСКА идет на 9-й строчке — 14 очков в 15 матчах.

Источник: Официальный сайт КХЛ
Telegram Дзен Max
Хоккей
КХЛ
ХК Локомотив (Ярославль)
