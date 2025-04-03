3 апреля, 00:56
Нападающий московского «Динамо» Максим Комтуа поделился впечатлениями после победы над СКА (5:4 OT) в матче плей-офф КХЛ.
— Это твой самый безумный матч?
— Нет. У меня был матч, где я играл четыре овертайма в американской лиге. Была очень хорошая игра, и я очень рад, что мы в конце концов нашли путь к победе.
— Сразу понял, что гол СКА в овертайме отменят?
— На скамейке сразу было ощущение, что была блокировка вратаря. Мы очень рады, что судья отменил гол и принял правильное решение. Хорошая работа судьи.
Счет в серии до четырех побед 3-1 в пользу «Динамо». Пятая игра пройдет в пятницу, 4 апреля, в Москве.