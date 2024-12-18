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Сегодня, 03:02

Комтуа: «Вратарь «Барыса» сыграл великолепно»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Нападающий московского «Динамо» Максим Комтуа считает, что его команде не хватило удачи в матче FONBET КХЛ против «Барыса» (0:2).

«Несмотря на поражение, мы провели хороший матч. Мы бросили почти 50 раз по воротам, но нам сегодня не везло, и вратарь соперника сыграл великолепно. Я не сомневаюсь, что в следующем матче реализация будет лучше, у нас, в принципе, игр без голов практически не бывает», — цитирует ТАСС Комтуа.

«Динамо» с 47 очками занимает третье место в таблице Западной конференции. «Барыс» прервал серию из восьми поражений подряд и с 23 очками занимает 11-ю строчку в таблице «Востока».

Источник: ТАСС
Хоккей
КХЛ
ХК Барыс
ХК Динамо (Москва)
Максим Комтуа
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