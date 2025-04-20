«Концентрируемся на следующей игре». Комтуа одной фразой ответил на несколько вопросов

20 апреля, 22:25
Нападающий московского «Динамо» Максим Комтуа прокомментировал победу над «Ак Барсом» (4:3) в пятом матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина.
— Мы счастливы победить, но теперь концентрируемся на следующей игре, — начал Комтуа.
— Что нашло «Динамо» в игре «Ак Барса», выиграв три матча подряд?
— Мы играем в хороший хоккей.
— Ты — любимец казанской публики. С каким чувством возвращаешься в Казань?
— Концентрируемся на следующей игре.
— Мифтахов толкнул Подъяпольского. Что думаешь об этом?
— Мы концентрируемся на следующей игре.
— Показалось, что своими околохоккейными действиями приносишь вред. Был ли об этом разговор с тренерским штабом?
— Мы фокусируемся на следующей игре.
— Что произошло в третьем периоде? Расслабились?
— Мы фокусируемся на следующей игре.
— Сегодня праздник в России. Он вас коснулся? Как отпраздновали?
— Съем шоколадку и концентрируемся на следующей игре.
— Аллен Айверсон несколько раз так же отвечал на вопросы. Ты его пародируешь?
— Без комментариев.