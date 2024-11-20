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Сегодня, 18:25

Рыбин — о защитнике СКА Деанджело: «Очки он хорошо набирает, а в обороне играет слабо»

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Экс-нападающий СКА Максим Рыбин назвал лучших игроков КХЛ в нынешнем сезоне.

«С ходу, конечно, трудно назвать. Те, кто сейчас лидируют в списке бомбардиров, набирают очки, те и лучшие. Мне нравится игра Максима Березкина и Даниила Бута из «Локомотива». Не могу назвать лучших, просто есть ребята, которые хороши в определенных аспектах. Есть и молодые таланты, но есть и те, которые заряжают своей игрой, как Александр Радулов», — сказал Рыбин изданию «Спорт День за Днем».

В СКА Рыбин отметил Василия Глотова. По его словам, Глотов стабильно и хорошо играет.

«Не могу обойти стороной Пашку Порядина из «Спартака». Рад, что он вырос в такого игрока из мальчишки, в которого однажды поверил Владимир Васильевич Крикунов. Это тоже дорого стоит. Трех игроков выбирать объективно маловато», — добавил Рыбин.

Кроме того, он оценил игру защитника СКА Тони Деанджело.

«Очки он хорошо набирает, а вот в обороне играет слабо. Его обыграть не так сложно, как мне кажется. Учитывая его опыт в НХЛ. Кажется, что он больше на набор очков нацелен», — подытожил Рыбин.

СКА занимает третье место в таблице Западной конференции (37 очков).

Источник: Спорт День за Днем
Максим Рыбин
ХК СКА

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