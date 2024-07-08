Рыбин: «Гусев — мастер и звезда КХЛ, ему нет смысла ехать в НХЛ»

Бывший хоккеист СКА и «Спартака» Максим Рыбин оценил перспективы развития карьеры российского нападающего Никиты Гусева.

«Сейчас ему тяжеловато будет заиграть в НХЛ. Я понимаю, что он сам очень этого хочет, но хотят ли его видеть там? В рамках погони за мечтой можно уехать и туда. Но с точки зрения логики — нет. В КХЛ он сложившийся мастер, его все любят, он звезда лиги. Никите нет смысла ехать в НХЛ», — приводит слова Рыбина Metaratings.ru.

Ранее спортивный директор московского «Динамо» Алексей Сопин заявил, что Гусев не продлевает контракт, поскольку ждет предложений из НХЛ.