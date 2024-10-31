Экс-хоккеист «Барыса» Спиридонов: «Многие казахстанские ребята не готовы играть на уровне КХЛ»

Бывший форвард «Барыса» Максим Спиридонов оценил перспективы астанинской команды в КХЛ при игре исключительно казахстанскими хоккеистами.

«Никто не знает, сколько потребуется времени, чтобы это реализовать. Все зависит от качества работы детско-юношеских тренеров Казахстана. Ведь эти игроки будут выходить из юношеских команд. Последние лет десять школы и тренеры работали слабо. После моего поколения — Жайлауова, Краснослободцева, Старченко, образовалась не то, чтобы дыра, а пропасть. Многие казахстанские ребята не готовы играть на уровне КХЛ, и подготовка займет время. Я не вижу талантливых ребят в большом количестве», —приводит слова Спиридонова Legalbet.kz.

В нынешнем сезоне «Барыс» занимает 12-е место в таблице Восточной конференции КХЛ, набрав 11 очков за 20 матчей.