Сушинский — о победе «Металлурга» в Кубке Гагарина: «Один из самых нерезультативных финалов»

Чемпион мира по хоккею Максим Сушинский в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу «Металлурга» в Кубке Гагарина.

«По мне, один из самых нерезультативных финалов Кубка Гагарина. Может быть, даже и самый нерезультативный. Но «Металлург» с победой», — сказал Сушинский «СЭ».

«Металлург» обыграл «Локомотив» в финальной серии со счетом 4-0. Магнитогорцы завоевали трофей в третий раз в истории, ранее «Металлург» побеждал в 2014 и 2016 годах.

«Локомотив» второй раз в своей истории уступил в финале Кубка Гагарина. В сезоне-2008/09 ярославцы в решающей серии проиграли «Ак Барсу» (3-4).

Денис Сафронов