Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 15:35

Сушинский — о победе «Металлурга» в Кубке Гагарина: «Один из самых нерезультативных финалов»

Telegram Дзен

Чемпион мира по хоккею Максим Сушинский в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу «Металлурга» в Кубке Гагарина.

«По мне, один из самых нерезультативных финалов Кубка Гагарина. Может быть, даже и самый нерезультативный. Но «Металлург» с победой», — сказал Сушинский «СЭ».

«Металлург» обыграл «Локомотив» в финальной серии со счетом 4-0. Магнитогорцы завоевали трофей в третий раз в истории, ранее «Металлург» побеждал в 2014 и 2016 годах.

«Локомотив» второй раз в своей истории уступил в финале Кубка Гагарина. В сезоне-2008/09 ярославцы в решающей серии проиграли «Ак Барсу» (3-4).

Денис Сафронов

Максим Сушинский
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК Металлург (Магнитогорск)
Кубок Гагарина
0
Читайте также
Вратарь «Флориды» Бобровский отметился эффектным спасением в матче с «Тампой»
Российские фехтовальщики не выступят на Олимпиаде в Париже
Посольство РФ в Мексике прокомментировало недопуск россиян на рейсы из Турции
«Выиграли – теперь бухаем», 21-летний MVP плей-офф и поздравление от Малкина. Что произошло после победы «Металлурга» в финале Кубка Гагарина
Bloomberg заявило о переоценке Макроном своего влияния на ход конфликта на Украине
Стало известно об аресте активов и счетов экс-замминистра Иванова и его семьи
Популярное видео
Разин: чемпионство «Магнитки», Набоков, Саратов, «Автомобилист»
«Мы чемпионы!» Триумф «Магнитки», речь Разина, раздевалка «Металлурга»
«Даллас» — «Вегас»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Торонто» — «Бостон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Вашингтон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Айлендерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Бостон» — «Торонто»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Вашингтон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Локомотив» был другим: итоги второго матча финала Кубка Гагарина
«Каролина» — «Айлендерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Настоящий «Локомотив» в финале вы еще не видели»
«Колорадо» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
Яковлев: выход в финал, битва за кубок с «Локомотивом»
«Филадельфия» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
Гребенкин: серия с «Автомобилистом», плей-офф «Магнитки»
«В плей-офф команда перевоплотилась». Галкин: бронза «Автомобилиста»
«Лос-Анджелес» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
Материалы сюжета: Финал Кубка Гагарина «Металлург» — «Локомотив»: главные новости и обзоры матчей
Маклюков о победе «Металлурга» в Кубке Гагарина: «Горд за команду и очень счастлив»
В КХЛ теперь три трехкратных чемпиона. Все достижения клубов за 16 лет
Плющев — о званиях лучших игроков финала КХЛ: «Соглашусь с выбором Набокова»
Сушинский: «Все идет к тому, что Набокова вскоре в России уже не будет»
Фазель заявил, что работа судей в плей-офф КХЛ не вызывала никаких вопросов
Чернышенко: «16-й сезон КХЛ стал самым ярким и разорвал все шаблоны»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Фазель заявил, что работа судей в плей-офф КХЛ не вызывала никаких вопросов

Курбанов — о том, что ему удалось сдержать Рэтан-Мэйса: «Это заслуга всей команды»