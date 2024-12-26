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Сегодня, 04:55

Сушинский: «Федорова не хватает, но это его решение»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Экс-игрок сборной России Максим Сушинский прокомментировал решение Сергея Федорова не возобновлять тренерскую карьеру.

«Да, Федорова не хватает, но это его решение. Видимо, не почувствовал себя в своей тарелке на тренерском поприще. Получалось у него хорошо, дважды выиграл Кубок Гагарина, признавался лучшим в КХЛ. Но, наверное, лучше уйти на хорошей ноте», — цитирует «ВсеПроСпорт» Сушинского.

55-летний Федоров с 2021 по 2024 год тренировал ЦСКА. В сезоне-2021/22 он был признан лучшим тренером КХЛ.

Источник: «ВсеПроСпорт»
Максим Сушинский
Хоккей
Сергей Федоров
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