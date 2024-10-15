Сушинский: «Причина неудач «Авангарда» — психология»

Бывший президент «Авангарда» Максим Сушинский оценил результаты омского клуба, а также порассуждал о причинах неудач команды.

«Основная причина неудач — психология. Состав хороший, тренерский штаб классный, так что все еще придет. Команда выиграет пару матчей, тогда все вернется на свои места. По самоотдаче нет ни к кому претензий. Просто у кого-то иногда не получается игра», — приводит слова Сушинского Metaratings.ru.

«Авангард» после 16 матчей в нынешнем сезоне КХЛ набрал 13 очков и занимает десятое место в турнирной таблице Восточной конференции.