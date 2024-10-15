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Сегодня, 19:24

Сушинский: «Причина неудач «Авангарда» — психология»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший президент «Авангарда» Максим Сушинский оценил результаты омского клуба, а также порассуждал о причинах неудач команды.

«Основная причина неудач — психология. Состав хороший, тренерский штаб классный, так что все еще придет. Команда выиграет пару матчей, тогда все вернется на свои места. По самоотдаче нет ни к кому претензий. Просто у кого-то иногда не получается игра», — приводит слова Сушинского Metaratings.ru.

«Авангард» после 16 матчей в нынешнем сезоне КХЛ набрал 13 очков и занимает десятое место в турнирной таблице Восточной конференции.

Источник: Metaratings.ru
КХЛ
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Трактор
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1
3
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1
14.10 19:30
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5
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3
5
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Нефтехимик
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Салават Юлаев
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Трактор
Ак Барс
-
-
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Куньлунь РС
Локомотив
-
-
17.10 12:00
Амур
Северсталь
-
-
17.10 12:30
Адмирал
Лада
-
-
17.10 16:30
Авангард
Спартак
-
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Витязь
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-
-
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-
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Динамо М
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Спартак
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ЦСКА
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СКА
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Северсталь
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