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Сегодня, 17:48

Сушинский считает, что «Металлургу» может не хватить опыта в противостоянии с «Автомобилистом»: «Слишком молодая команда»

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Бывший нападающий «Авангарда» Максим Сушинский ответил на вопрос о фаворите 7-го матча серии 1/2 финала Кубка Гагарина между «Металлургом» и «Автомобилистом» (3-3).

«Особых предпочтений никому не отдаю. Просто рад, что будет седьмая игра. Это всегда очень интересно для хоккея. Если говорить о самом хоккее, то тут для «Металлурга» есть одна очевидная опасность — у них слишком молодая команда. Им может не хватить опыта. А так, мне нравится команда, они хорошо играют», — сказал Сушинский «СЭ».

«Автомобилист» выиграл 6 матч в серии у «Металлурга» со счетом 5:3. Последняя игра в серии пройдет 15 апреля в Магнитогорске в 17:00 мск.

Александр Абустин

КХЛ
ХК Автомобилист
ХК Металлург (Магнитогорск)
Кубок Гагарина
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