Сушинский: «Очень сомневаюсь, что Ткачев может уехать. В НХЛ он уже был»

Бывший нападающий «Авангарда» Максим Сушинский поделился мнением о нападающем омского клуба Владимире Ткачеве.

— Ткачев отказывается от предложения «Авангарда» на 95 миллионов рублей. Агент просит больше денег. Говорят, что Владимир может уехать в НХЛ.

— Очень сомневаюсь, что он может уехать. В НХЛ он уже был. Никуда он не уедет. Либо уедет только ради того, чтобы вернуться в КХЛ на меньшие деньги. К осени из-за потолка зарплат уже ни у кого денег не останется. Я бы ему не дал и 95 миллионов.

Ранее «СЭ» сообщал, что нападающий «Авангарда» Ткачев в межсезонье может оказаться в НХЛ. У игрока есть несколько предложений из Северной Америки.

27-летний форвард выступал в НХЛ в сезоне-2021/22 — тогда он провел 4 матча за «Лос-Анджелес» и сделал 2 результативные передачи, а также набрал 29 (7+22) очков в 41 игре за «Онтарио» в АХЛ.