КХЛ
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 19:23

Сушинский — об агенте Бабаеве: «С ним надо уметь договариваться и идти на компромиссы»

Михаил Скрыль
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший нападающий «Авангарда» Максим Сушинский поделился мнением об агенте Шуми Бабаеве.

— Ткачева, Толчинского и Грицюка объединяет один агент, с которым «Авангард» ведет публичную борьбу, — Шуми Бабаев. Как вы относитесь к этой истории?

— Я давно знаком с Шуми Бабаевым. Это очень качественный агент. С ним надо уметь договариваться и идти на какие-то компромиссы. Думаю, с ним можно договориться. И с игроками придется договориться. Это его стиль работы. Он подогревает прессу, игроков и клубы. Это происходит у всех на виду, но это такой стиль работы. К нему надо привыкнуть.

Арсений Грицюк. Шуми Бабаев: «Генменеджер «Авангарда» Хабибулин сказал Грицюку: хочешь больших денег, меняй агента»
Максим Сушинский
КХЛ
Шуми Бабаев
3
0
Читайте также
Непомнящий был на грани пропасти. Ничья в 13-й партии — удача для россиянина
Ужасный плей-офф Капризова. Главная звезда «Миннесоты» совсем потухла в Кубке Стэнли
Украинские СМИ сообщили о гибели в ЛНР несостоявшегося пресс-секретаря Зеленского
Минобороны сообщило об ударе ВС России по объединенному штабу обороны ВСУ в Артемовске
Ракетные войска РФ поразили объединенный штаб обороны ВСУ в Артемовске
На Западе назвали время самым главным врагом Украины
Популярное видео
Хартли и «Авангард», Толчинский и СКА: студия «СЭ»
Перед финалом Кубка Гагарина и сезон в ВХЛ
Проблемы СКА, Квартальнов в Минске, назначение Разина
«Ак Барс» в финале, что будет в «Авангарде», Гусев и СКА
Ларионов — во втором раунде, провал «Салавата»
Квартальнов и «Спартак», арена «Сибири», «Ак Барс» выиграл «Восток»
Слова Крылова, скандал с гимном в Сибири, провал «Барыса»
«Адмирал» — гроза авторитетов. Что будет дальше с клубом?
Григорий Дронов: кризис «Магнитки», конкуренция на «Востоке»
Провал «Спартака», почему не играет Гусев, странные матчи в КХЛ
Кто сотворил сказку «Торпедо», останется ли Ларионов, раскупят ли звезд команды: лайв
Ларионов победил СКА, «Ак Барс» выиграет Восток?
Мичков о сезоне в «Сочи»: интервью после победы над «Спартаком»
Николай Голдобин: почему его сажают в запас, поедет ли в НХЛ
Егор Яковлев: что творится в «Магнитке», боялись ли Квартальнова
Илья Ежов: что он сказал скамейке «Ак Барса» и Радулову
Скандал с Проворовым, безумный сезон «Бостона», танкинг за Бедарда
Радулов vs Шевченко: яркий разговор со звездой «Ак Барса»
Кто же победит на «Востоке», огненное «Зеленое дерби»
Шипачев: Знарок и проблемы «Ак Барса», отношения с Радуловым и Билялетдинов
Кулемин: конец карьеры, заражение и травма, лимит на легионеров в КХЛ
Шакир Мухамадуллин: НХЛ, ошибки и физика, Америка
Трансферы «Салавата», уйдет ли Кадейкин, будущее Козлова
Отставка Светлова, рекорд по поражениям: интервью генменеджера «Сочи»
Что творится в «Магнитке» / Никитин и шоу-бизнес / битва за плей-офф
Никитин: хоккей и шоу-бизнес, сын Кошечкина, Варнаков
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Барыс» сделал квалификационные предложения о заключении контрактов семи игрокам

Сушинский: «Очень сомневаюсь, что Ткачев может уехать. В НХЛ он уже был»