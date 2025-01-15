Сушинский: «Авангард» при Ги Буше начал играть в атакующий хоккей»

Сегодня, 16:00
Бывший президент «Авангарда» Максим Сушинский прокомментировал в интервью «СЭ» последние результаты омского клуба в сезоне-2024/25.
— Что скажете о последних результатах «Авангарда»?
— У «Авангарда» была отличная игра с «Салаватом», когда команда отыгралась с 0:2. Есть запал, есть желание. «Авангард» начал играть в атакующий хоккей. В этой команде есть, кому играть в этом стиле.
— При новом главном тренере Ги Буше команда стала более атакующей?
— Мы же видим, сколько они забивают. Поэтому — да. «Авангард» стал очень активно играть в атаке.