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Сегодня, 16:00

Сушинский: «Авангард» при Ги Буше начал играть в атакующий хоккей»

Михаил Скрыль
Корреспондент
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Бывший президент «Авангарда» Максим Сушинский прокомментировал в интервью «СЭ» последние результаты омского клуба в сезоне-2024/25.

— Что скажете о последних результатах «Авангарда»?

— У «Авангарда» была отличная игра с «Салаватом», когда команда отыгралась с 0:2. Есть запал, есть желание. «Авангард» начал играть в атакующий хоккей. В этой команде есть, кому играть в этом стиле.

— При новом главном тренере Ги Буше команда стала более атакующей?

— Мы же видим, сколько они забивают. Поэтому — да. «Авангард» стал очень активно играть в атаке.

Максим Сушинский
ХК Авангард
Ги Буше
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