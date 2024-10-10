Мальцев — о поражении «Салавату»: «Спартаку» не хватило желания победить»

Нападающий «Спартака» Михаил Мальцев прокомментировал для «СЭ» поражение от «Салавата Юлаева» (2:5) в матче FONBET Чемпионата КХЛ.

— Почему не удалось выиграть?

— Я думаю не хватило желания победить.

— В третьем периоде хитовали соперника. Были уверены, что не будет удаления?

— Да, я просто его толкнул, все было чисто.

— Помимо тренерского собрания, было еще и капитанское?

— Да, разговаривали командой.

— О чем говорили?

— Кто хотел из команды, тот высказался. Не могу сказать.

— А вы высказывались?

— Все может быть.

После этого матча «Салават Юлаев» с 14 очками занимает седьмое место в Восточной конференции, «Спартак» с 18 очками — на второй строчке «Запада».

Анна Бирюкова