Малкин и Ковальчук примут участие в матче в честь Мозякина

Трехкратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Питтсбурга» Евгений Малкин и олимпийский чемпион Илья Ковальчук подтвердили участие в матче в честь Сергея Мозякина.

«Евгений Малкин, Илья Ковальчук, Данис Зарипов, Алексей Морозов подтвердили участие в матче», — приводит слова Мозякина ТАСС.

Ранее пресс-служба магнитогорского «Металлурга» сообщила, что 27 июля в Магнитогорске пройдет матч в честь Мозякина, который завершил карьеру в 2021 году.

Мозякин является рекордсменом чемпионатов России по набранным очкам и заброшенным шайбам, олимпийским чемпионом и двукратным чемпионом мира.