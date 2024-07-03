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Сегодня, 18:22

Малкин и Ковальчук примут участие в матче в честь Мозякина

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Трехкратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Питтсбурга» Евгений Малкин и олимпийский чемпион Илья Ковальчук подтвердили участие в матче в честь Сергея Мозякина.

«Евгений Малкин, Илья Ковальчук, Данис Зарипов, Алексей Морозов подтвердили участие в матче», — приводит слова Мозякина ТАСС.

Ранее пресс-служба магнитогорского «Металлурга» сообщила, что 27 июля в Магнитогорске пройдет матч в честь Мозякина, который завершил карьеру в 2021 году.

Мозякин является рекордсменом чемпионатов России по набранным очкам и заброшенным шайбам, олимпийским чемпионом и двукратным чемпионом мира.

Источник: ТАСС
Евгений Малкин
Илья Ковальчук
Сергей Мозякин
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