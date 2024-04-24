Малкин поздравил «Металлург» с победой в Кубке Гагарина

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин поздравил «Металлург» с победой в Кубке Гагарина.

Малкин выступал за «Металлург» с 2003 по 2006 годы и возвращался в Магнитогорск во время локаута в НХЛ в сезоне-2012/13.

37-летний форвард выложил в соцсетях фотографию своей игровой майки «Металлурга» и добавил к ней три эмодзи с кубком — магнитогорцы третий раз в истории выиграли трофей.

24 апреля «Металлург» на выезде обыграл «Локомотив» (2:1) в четвертом матче финальной серии Кубка Гагарина.