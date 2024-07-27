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27 июля, 23:54

Малкин заявил, что хочет закончить карьеру в «Металлурге»

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Трехкратный обладатель Кубка Стэнли Евгений Малкин заявил, что хочет сыграть хотя бы один сезон за «Металлург» после окончания контракта с «Питтсбургом».

«Тяжело загадывать по поводу возвращения, потому что у меня еще два года контракта с «Питтсбургом». Надо отыграть их и дальше посмотрим, как сложится. Главное — без травм. И как говорит Павел Дацюк, должен огонь гореть. Без этого нельзя выходить, отбывать номер. Если приехать в «Металлург» и занимать место молодого игрока, потенциально будущей звезды, это некрасиво. Если буду себя неплохо чувствовать, то, конечно, хотел бы сыграть еще один сезон на родном льду», — приводит слова Малкина ТАСС.

37-летний нападающий «Пингвинз» в сезоне-2023/24 сыграл в 82 матчах регулярного чемпионата НХЛ, забросил 27 шайб и отдал 40 голевых передач — 67 очков. Показатель полезности 37-летнего россиянина составил «+5». «Питтсбург» второй сезон подряд не смог выйти в плей-офф.

Евгений Малкин, Александр Овечкин, Никита Кучеров. Русская пятерка: кто из россиян вошел в топ величайших хоккеистов НХЛ этого века

Источник: ТАСС
Евгений Малкин
ХК Металлург (Магнитогорск)
ХК Питтсбург Пингвинз
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