Мама Овечкина ответила на вопрос о возможном возвращении нападающего в КХЛ

Двукратная олимпийская чемпионка по баскетболу Татьяна Овечкина ответила на вопрос о возможном продолжении карьеры в КХЛ своего сына Александра.

«Однажды этот момент наверняка наступит. Но я скажу, что это будет его решение. Саша сам разберется, когда и как делать этот поворот в жизни. Надо ему это или не надо. Я на это точно не влияю, поверьте. Самое главное, что тут нужно, это поддержка. У него семья очень хорошая, отличная жена, которая всегда и во всем помогает. Как они решат, так и будет», — цитирует Татьяну Овечкину matchtv.ru.

В минувшем сезоне 38-летний нападающий провел 79 матчей за «Вашингтон» в регулярном чемпионате НХЛ , забросил 31 шайбу и сделал 34 голевые передачи. В 4 играх плей-офф капитан «Кэпиталз» не отметился результативными действиями.

Россиянин занимает второе место по числу голов в истории регулярных чемпионатов НХЛ (853), он отстает на 41 гол от Уэйна Гретцки, которому принадлежит рекорд (894).