Мамбеталиев назначен на пост главного тренера «Барыса»

«Барыс» объявил об изменениях в тренерском штабе клуба. Новым главным тренером команды стал Галым Мамбеталиев.

Отмечается, что 59-летний специалист подпишет трехлетний контракт с «Барысом».

Вячеслав Буцаев, который ранее возглавлял команду, останется работать в клубе. Также помощниками Мамбеталиева станут Евгений Королев и Олег Ромашко.

«Барыс» сменил главного тренера второй раз за месяц. До Буцаева команду тренировал Дэвид Немировски.

После 16 матчей команда из Астаны с 7 очками занимает последнее, 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ.