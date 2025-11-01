1 ноября, 22:49
Нападающий московского «Динамо» Максим Мамин после победы над ЦСКА (3:2) в матче FONBET чемпионата КХЛ поделился эмоциями от первой заброшенной шайбы в сезоне.
— Эмоции непривычные, наверное, первые такие в жизни. Матч был по накалу очень напряженный. Здорово, что в конце вырвали победу, — сказал воспитанник ЦСКА.
— Решили для себя, что не будете праздновать этот гол в ворота родной команды?
— Да, пытался посдержаннее, но гол на последней минуте — тяжело было до конца сдержать эмоции.
— Все на арене уже настраивались на овертайм.
— Суббота, хотелось, чтобы все побыстрее домой отправились.
— Вы вернулись после травмы, как ощущаете себя физически?
— Отлично, у меня там пять недель был кэмп хороший, поэтому хорошие ощущения.
— Вас кто-то прям «гонял»?
— Да, у меня была секретная программа.
— Четвертая победа подряд, можно ли сказать, что команда окончательно выбралась из «ямы», в которую попала в начале сезона?
— Да, мы цепляемся с каждой игрой за хорошие вещи, поэтому идет положительный результат. Будем еще прибавлять дальше.
