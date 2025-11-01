Мамин — о голе в ворота ЦСКА: «Суббота, хотелось, чтобы все побыстрее домой отправились»

Нападающий московского «Динамо» Максим Мамин после победы над ЦСКА (3:2) в матче FONBET чемпионата КХЛ поделился эмоциями от первой заброшенной шайбы в сезоне.

— Эмоции непривычные, наверное, первые такие в жизни. Матч был по накалу очень напряженный. Здорово, что в конце вырвали победу, — сказал воспитанник ЦСКА.

— Решили для себя, что не будете праздновать этот гол в ворота родной команды?

— Да, пытался посдержаннее, но гол на последней минуте — тяжело было до конца сдержать эмоции.

— Все на арене уже настраивались на овертайм.

— Суббота, хотелось, чтобы все побыстрее домой отправились.

— Вы вернулись после травмы, как ощущаете себя физически?

— Отлично, у меня там пять недель был кэмп хороший, поэтому хорошие ощущения.

— Вас кто-то прям «гонял»?

— Да, у меня была секретная программа.

— Четвертая победа подряд, можно ли сказать, что команда окончательно выбралась из «ямы», в которую попала в начале сезона?

— Да, мы цепляемся с каждой игрой за хорошие вещи, поэтому идет положительный результат. Будем еще прибавлять дальше.