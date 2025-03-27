Валиуллин: «Решили, что если Билялетдинов будет с нами, то это придаст дополнительный стимул»

Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин в интервью «СЭ» рассказал о присутствии в команде Зинэтулы Билялетдинова после победы над «Автомобилистом» (4:1) в первом матче первого раунда плей-офф.

— Он весь сезон с нами был на связи, — сказал Валиуллин. — Сейчас решили, что если он будет с нами, то это будет дополнительный стимул для ребят и для нас.

— Не может быть такого, что это будет поддавливать нынешний тренерский штаб?

— Нет. Они с Анваром Гатиятулиным общаются 7 лет. Здесь такого нет, он только помогает, никуда не лезет.

Следущий матч пройдет 28 марта тоже в Екатеринбурге.