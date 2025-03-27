Валиуллин: «Первую игру всегда эмоционально хорошо выигрывать»

Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин в интервью «СЭ» поделился эмоциями после победы над «Автомобилистом» (4:1) в первом матче первого раунда плей-офф.

— Первую игру всегда эмоционально хорошо выигрывать, — сказал Валиуллин. — И мы, и ребята понимаем, что это только начало. Готовимся к следующей игре. Шаг за шагом будем идти.

— Можно сказать, что сегодня никто не выпадал. Насколько довольны ребятами?

— Команда полностью хорошо сыграла. Скоростной хоккей был. Хорошо, что забили первый гол, второй, третий, удержали. Кого-то выделять не буду. Все друг за друга бились, держали удар и заслуженно победили.

Следущий матч пройдет 28 марта тоже в Екатеринбурге.