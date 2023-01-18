Марченко рассказал о знакомстве со своей женой Викторией Варицкой

Нападающий «Коламбуса» Кирилл Марченко рассказал журналистам о том, как познакомился со своей женой Викторией Варицкой.

«Мы познакомились на финале МЧМ в Остраве, когда мы проиграли канадцам — Вика тогда работала редактором на спортивном телевидении. Я даже не знал, что ее отец Игорь Варицкий. Даже не помню, когда узнал, что он ее отец. Наверное, это случилось месяца через два. Он очень хороший мужчина, который иногда помогает мне хоккейными советами», — сказал Марченко.

Пара встречается с 2020 года и поженились в 2021 году. До знакомства с хоккеистом Варицкая работала спортивным журналистом. Ее отец — Игорь Варицкий работает генеральным менеджером «Витязя».