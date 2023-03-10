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КХЛ

Сегодня, 21:30

Мартемьянов назвал ключевую причину поражения «Сибири» в серии с «Авангардом»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов прокомментировал поражение в первом рауде плей-офф КХЛ.

Команда проиграла «Авангарду» со счетом в серии 1-4.

«Равная игра была. Соперник наказал нас за ошибки, которые мы очень часто совершаем на протяжении всей серии. Моментально наказал. Опыт и мастерство «Авангарда» сказалось во многих моментах. Было большое желание вернуть серию в Новосибирск, но, к сожалению, у нас этого не получилось.

Ключевая причина поражения в серии? Ошибки, ошибки. Технические и тактические ошибки. После игры сказал ребятам, что некоторые товарищи у нас не понимают, что плей-офф — это совершенно другое соревнование, что таких ошибок совершать нельзя. Не помню в чемпионате такой игры, когда мы совершали столько ошибок, как в плей-офф. Это непозволительно», — приводит слова Мартемьянова сайт КХЛ.

КХЛ
ХК Авангард
ХК Сибирь
Андрей Мартемьянов
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