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КХЛ

4 сентября, 19:51

Мартемьянов — о поражении «Спартаку»: «Не сработало большинство, в атаке сыграли слабенько»

Надежда Тонконог
Корреспондент

Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Спартака» (0:1).

— Поздравлю «Спартак» с победой, тяжелая игра была. У нас не сработало большинство, — Мартемьянов. — В атаке сыграли слабенько, более-менее был третий период. Содержанием матча со стороны нашей команды не доволен.

— Что конкретно сегодня не получилось?

— Что можно сделать с 0 голов? Можно и 0:0 сыграть, но мы, к сожалению, пропустили. Нужно голы забивать. Мы этого сделать не смогли, ни в равных составах, ни «5 на 4». Вопросы к нападающим, моменты создавались, но нужно было реализовывать, где-то собой жертвовать даже.

— Не жалеете, что сменили одну тройку на другую?

— Нет, ни в коем случае, эти ребята по моему мнению поинтереснее играли. И в нападении, и в обороне.

КХЛ
ХК Сибирь
ХК Спартак (Москва)
Андрей Мартемьянов
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