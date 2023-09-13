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Мартемьянов — о словах Прохоркина про игру «Амура» в откат: «Мне по барабану, кто что говорит»

Алина Савинова
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Главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов остался доволен результатом матча ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ против «Сибири» (2:1 Б).

«Хотел бы отметить игру обоих вратарей. Очень сильно сыграли. Осадок остался от нашего большинства, но меньшинство не дало сопернику создать моменты. Матч был равный, эмоции кипели. Доволен результатом и тем, что возвращаемся домой. 50 процентов очков на выезде — это неплохо», — приводит пресс-служба КХЛ слова Мартемьянова.

Также он отреагировал на слова форварда «Сибири» Николая Прохоркина, который сказал, что «Амур» играл в откат.

«Мне по барабану, кто что говорит. Мы добились желаемого результата. Нас не отрезали, в средней зоне играли по заданию. Почему не играют Щемеров и Кулик? Ротация состава. Рылов правильно сделал, что вступился за партнера, которого ударили в спину. Это у нас не первый раз», — добавил тренер.

На данный момент «Амур» занимает 5-е место в турнирной таблице Восточной конференции. Клуб из Хабаровска набрал 6 очков за 6 игр. 19 сентября команда Мартемьянова сыграет с «Куньлунем». Начало встречи — в 12.00 по московскому времени.

Источник: https://www.khl.ru/news/2023/09/13/519471.html
Хоккей
КХЛ
ХК Амур
Андрей Мартемьянов
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