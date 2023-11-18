Мартемьянов — о 0:4 от «Нефтехимика»: «По самоотдаче претензий нет»

Главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Нефтехимика» (0:4).

«Предполагали, что соперник мощно начнет — пропустили два быстрых гола, больше раскрывались. По самоотдаче претензий нет, а по реализации за последние два матча нападающие забили ноль голов. Старались, лезли, хотел бы отметить вратаря соперника, надежно парень сыграл», — приводит слова Мартемьянова официальный сайт КХЛ.

«Нефтехимик» прервал серию из трех поражений подряд и занимает девятое место на «Востоке». У команды 31 очко в 31 матче. «Амур» находится на 10-й строчке (30 очков).