Сегодня, 07:11
Главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов подвел итоги матча FONBET Чемпионата КХЛ против «Нефтехимика» (1:4).
«Первый период остался за соперником. Объективно, у них было больше времени для подготовки к этому матчу. Мы провели две сложных игры в Казани, чувствовалось, что парням эмоций не хватает, в плане движения первый период мы проиграли. С таким количеством удалений выигрывать очень сложно, но я благодарен команде. Мы сражались, ловили шайбу на себя, боролись, пытались переломить ход матча. Где-то шайба по ленточке каталась, фортуна от нас моментами отвернулась. Готовимся к следующему матчу, делаем выводы, работу над ошибками», — приводит слова Мартемьянова официальный сайт КХЛ.
После этого матча «Нефтехимик» с 15 очками занимает четвертое место в Восточной конференции, «Амур» с 9 очками — на 11-й строчке.
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|12
|8
|4
|18
|2
|Автомобилист
|13
|7
|6
|16
|3
|Ак Барс
|11
|8
|3
|16
|4
|Нефтехимик
|13
|6
|7
|15
|5
|Сибирь
|12
|7
|5
|14
|6
|Металлург Мг
|13
|6
|7
|12
|7
|Сал. Юлаев
|9
|6
|3
|12
|8
|Адмирал
|11
|5
|6
|12
|9
|Авангард
|13
|5
|8
|11
|10
|Лада
|12
|4
|8
|10
|11
|Амур
|12
|4
|8
|9
|12
|Барыс
|13
|2
|11
|5
|И
|О
|
|
Пилипенко Кирилл
Северсталь
|12
|14
|
|
Абрамов Виталий
ЦСКА
|12
|14
|
|
Шабанов Максим
Трактор
|11
|14
|
|
Мерфи Тревор
Сибирь
|12
|14
|
|
Гутик Даниил
Адмирал
|11
|13
|
|
Шарипзянов Дамир
Авангард
|13
|13
|И
|Г
|
|
Пилипенко Кирилл
Северсталь
|12
|8
|
|
Абрамов Виталий
ЦСКА
|12
|7
|
|
Барак Дерек
Витязь
|12
|7
|
|
Аймурзин Данил
Северсталь
|12
|7
|
|
Пинчук Виталий
Динамо
|10
|6
|
|
Широков Сергей
Сибирь
|10
|6
|И
|П
|
|
Шарипзянов Дамир
Авангард
|13
|12
|
|
Гутик Даниил
Адмирал
|11
|11
|
|
Мерфи Тревор
Сибирь
|12
|11
|
|
Пресс Робин
Металлург Мг
|12
|11
|
|
Петан Ник
Ак Барс
|10
|9
|
|
Летунов Максим
Торпедо НН
|12
|9