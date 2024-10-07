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Сегодня, 07:11

Мартемьянов — о поражении от «Нефтехимика»: «Чувствовалось, что «Амуру» не хватает эмоций»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов подвел итоги матча FONBET Чемпионата КХЛ против «Нефтехимика» (1:4).

«Первый период остался за соперником. Объективно, у них было больше времени для подготовки к этому матчу. Мы провели две сложных игры в Казани, чувствовалось, что парням эмоций не хватает, в плане движения первый период мы проиграли. С таким количеством удалений выигрывать очень сложно, но я благодарен команде. Мы сражались, ловили шайбу на себя, боролись, пытались переломить ход матча. Где-то шайба по ленточке каталась, фортуна от нас моментами отвернулась. Готовимся к следующему матчу, делаем выводы, работу над ошибками», — приводит слова Мартемьянова официальный сайт КХЛ.

После этого матча «Нефтехимик» с 15 очками занимает четвертое место в Восточной конференции, «Амур» с 9 очками — на 11-й строчке.

КХЛ
ХК Амур
ХК Нефтехимик
Андрей Мартемьянов
FONBET Чемпионат КХЛ 2024/25
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